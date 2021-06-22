HAKSEN’den akaryakıt zammına tepki: “Asgari ücretli işe giderken maaşı bitirmiş olacak”

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu akaryakıta yapılan zammı eleştirdi.

Büyükoğlu son dönemde akaryakıt başta olmak üzere birçok zammın yapıldığını, TL’nin değer kaybı ve pandeminin etkisinin zaten ortada olduğunu, ancak buna rağmen asgari ücretin yerine saydığını söyledi.

Asgari ücretin bu pahalılık ve zamların yanında ‘şaka gibi’ kaldığını söyleyen Büyükoğlu, “Son akaryakıt zammıyla asgari ücretli artık maaşını işe gelip giderken bitirmiş olacak” dedi.

Büyükoğlu’nun açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Son dönemde akaryakıt başta olmak üzere birçok zam yapılmıştır. TL’nin değer kaybı ve pandeminin etkisi zaten herkesin malumudur. Değişmeyen tek şey maalesef yine asgari ücrettir, asgari ücretlinin çektiği çiledir. Toplu taşımanın da yetersiz olduğu ülkede, özellikle son akaryakıt zammıyla asgari ücretli artık maaşını işe gelip giderken bitirmiş olacak.

İnsanları çaresizlik içinde sefalete itenlerin gece yastığa başını nasıl rahat koyduğunu anlamak gerçekten mümkün değil.

Bir an evvel içinde bulunduğumuz ekonomik kriz ortamından çıkmak ve bugüne dek gırtlağını sıktığınız halkın artık nefes alabilmesi için acilen ‘Servet Vergisi’ uygulanmalı, banka hesabındaki sterlinler milyonları bulan ülkemizdeki ultra zengin kesimin servetine belirli yüzdeliklerle vergi getirilmelidir. Aksi halde onlar gittikçe zenginleşirken halkın yüzde 99’u fakirleşecek, bu da ülkemizdeki toplumsal huzuru, barış ortamını, eğitim ve refah seviyesini bugüne kıyasla çok daha aşağılara çekecek ve geri dönülmez bir yola girilecektir. Eğer yönetenlerin geleceğe dair amaçladığı bu değilse, acilen harekete geçilmelidir.”