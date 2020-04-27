Haftalık bilanço açıklandı

Polis Basın Subaylığı’nın haberine göre, 20 – 26 Nisan 2020 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam 9 adet trafik kazası meydana gelmiştir.

Bu kazalardan 4’ü yaralanmayla ve 5’i hasarla sonuçlanmıştır. Yaralanma ile neticelenen kazalarda 6 kişi yaralanmıştır.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (3), dikkatsiz sürüş yapmak (4), kavşakta durmamak (1), yakın takip (1) yer almıştır.

Kazalarda toplam hasar miktarı 140 bin 100 TL’dir. Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyledir.

LEFKOŞA: 3

GAZİMAĞUSA: 2

GİRNE: 2

GÜZELYURT: 1

İSKELE: 1