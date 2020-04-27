Haftalık bilanço açıklandı

Polis Basın Subaylığı’nın haberine göre, 20 – 26 Nisan 2020 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam 9 adet trafik kazası meydana gelmiştir.
Bu kazalardan 4’ü yaralanmayla ve 5’i hasarla sonuçlanmıştır. Yaralanma ile neticelenen kazalarda 6 kişi yaralanmıştır.
Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (3), dikkatsiz sürüş yapmak (4), kavşakta durmamak (1), yakın takip (1) yer almıştır.
Kazalarda toplam hasar miktarı 140 bin 100 TL’dir. Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyledir.
LEFKOŞA: 3
GAZİMAĞUSA: 2
GİRNE: 2
GÜZELYURT: 1
İSKELE: 1