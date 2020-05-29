Hafif sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi bugün havanın yer yer hafif sağanak yağmurlu olmasının beklendiğini duyurdu. Meteoroloji Dairesi ’nin 29 Mayıs Cuma günkü hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Bugün havanın parçalı bulutlu, yer yer hafif sağanak yağmurlu zamanla az bulutlu olması bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 20-29 derece dolaylarında seyredecek.

Başkent Lefkoşa’da sıcaklığın 27 derece olması bekleniyor.