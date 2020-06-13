Habertürk’e Tepki Yağıyor

Habertürk kanalı iki Covid-19 hastası KKTC’den ambulans uçakla Türkiye’ye götürüldü iddiası ada genelinde geniş yankı buldu.

Sağlık Bakanlığı flaş bir açıklama yaparak haberi yalandı. Habertürk’ün haberine bir yalanlama da Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Emine Kamiloğlu’ndan geldi.

Kamiloğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “yaklaşık Şubat ayından beri takip ettiğim ve 6 Ayda 3 kez yoğun bakım yatışı olan, covidle uzaktan yakından alakası olmayan Türkiye vatandaşı bir hasta kendi istekleri ile Türkiye’ye gitmiştir. Habertürk ün yapmış olduğu haberin gerçeklerle uzaktan yakından alakası bulunmamaktadır. Hasta vaskülit öntanısı ile takip edilmekteydi. Artık Sansasyon yaratmak adına halkı paniğe sokup, güvensizlik yaratmak moda değil arkadaşlar. Yapacağınız haber eksik olsun! Şuanda KKTC’de COVİD vakası yoktur!! Olursa bilahare ben paylaşacağım” diye konuştu.