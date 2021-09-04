Haberal Kıbrıslı bir çok defa gündeme getirmişti

Haberal Kıbrıslı Gazetesi'nin bir çok defa gündeme getirdiği Girne'de nöbetçi eczane sorunu çözüldü.

Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz Girne’de nöbetçi eczane sayısının artırılacağını açıkladı.

Sosyal medyadan açıklama yapan Öksüz şunları dedi;

Samimice çözüm yolu üreterek, öz eleştirimizi yaparak toplum yararına çalışmalarımıza biz devam ediyor ve GİRNE nöbetçi eczane sayısını Girne bölgesindeki eczacılarımız ile birlikte artırıyoruz!

Girne bölgesinde son zamanlarda özellikle nöbetçi eczane uygulamalarında vatandaşlarımızdan gelen görüşleri hepsini tek tek arşivimize işledik, değerlendirdik ve olmazsa olmaz tek çözüm yolunu Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği olarak 13 Eylül itibariyle hayata geçiriyoruz.

13 Eylül 2021 - 11 Eylül 2022 tarihleri arasında hayata geçecek olan YENİ eczane nöbet listesinde , her gün 1 nöbetçi eczanemiz Lapta-Alsancak-Karşıyaka bölgesinde olmak üzere, toplamda vatandaşlarımıza her gün 3 eczanemizin hizmet vereceği çalışmamızı tamamlamış bulunmaktayız.

İlgili konu ile alakalı başta Girne bölgesindeki meslektaşlarım olmak üzere, kamu yararı ve hasta odaklı çalışmalarına devam eden tüm meslektaşlarıma teşekkür ederim.