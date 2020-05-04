Güzelyurt’ta Uyuşturucudan 2 Kişi Tutuklandı

Güzelyurt’ta aracıyla polis aracına çarparak kaçan ve tasarrufundaki uyuşturucu maddeyi aracından dışarı attığı tespit edilen MY. ile araçta yolcu olarak bulunan M.V tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Güzelyurt Baraj Bölgesi’nde dün polis tarafından yapılan devriye sırasında, M.Y.(E-36), polis aracının kendisine yaklaştığını görmesi üzerine tasarrufunda bulunan tütünle karışık uyuşturucu madde ile yaklaşık yarım gram ağırlığında sentetik cannabiod türü uyuşturucu maddeyi aracından dışarıya attı.

Daha sonra yanında yolcu olarak bulunan M.V.(E-30) ile birlikte kullanımlarındaki araç ile polis aracına çarpıp olay yerinden kaçtı. Bahse konu şahıslar aynı gün Gemikonağı’nda tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.