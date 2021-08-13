Güzelyurt’ta sahte dişçi operasyonu…

Gelen bir ihbarı değerlendiren Güzelyurt Polisi kendisini dişçi olarak tanıtan ve hasta kabul eden İ.D.Ç isimli şahsı gözaltına aldı.

Diş tedavisi yapılan hastalardan lefkoşada ikamet eden bir şahsa uyguladığı tedavi sonrasında ortaya çıkan sahte doktor 641 gündür de ada içerisinde kaçak olarak yaşıyor..

Yapılan soruşturma neticesinde zanlının herhangi bir diploma ve yetkisi olmadığı bilgisi üzerine bu gün çıkarıldığı

Mahkemeye çıkarılan zanlı için 6 gün tutukluluk kararı verildi.

Haberal Kıbrıslı Gazetesi’ne ulaşan sahte dişçi mağduru bir vatandaş ise “2,5 senedir bu adamı dişçi sandığım için gidip geliyorum ama bir türlü ağız sağlığım düzelmedi. Bende Lefkoşa’da bir kliniğe giderek tedavime yeniden başladım. Şimdi ağrılarım azalmaya başladı” dedi.

Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2021, 16:33