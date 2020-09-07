Güzelyurt’ta 8 ve 9 yaşındaki çocuklara cinsel taciz…

Güzelyurt bölgesi taciz olayı ile ilgili çalkalanıyor. Bostancı’da meydana gelen olayda 8 ve 9 yaşlarındaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğu belirtilen 48 yaşındaki H.Y. bugün Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak 3 gün tutukluluk alındı.

Güzelyurt’ta 8 ve 9 yaşındaki çocuklara cinsel taciz…
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Güzelyurt bölgesi taciz olayı ile ilgili çalkalanıyor. Bostancı’da meydana gelen olayda 8 ve 9 yaşlarındaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğu belirtilen 48 yaşındaki H.Y. bugün Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak 3 gün tutukluluk alındı.

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H Y yapacağına ismini verseniz olmazmi şerefsizin kesin verin eline
H Y yapacağına ismini verseniz olmazmi şerefsizin kesin verin eline - 4 saat Önce

Sezgin Türe

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