Güzelyurt’ta 8 ve 9 yaşındaki çocuklara cinsel taciz…

Güzelyurt bölgesi taciz olayı ile ilgili çalkalanıyor. Bostancı’da meydana gelen olayda 8 ve 9 yaşlarındaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğu belirtilen 48 yaşındaki H.Y. bugün Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak 3 gün tutukluluk alındı.