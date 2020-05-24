Güzelyurt'ta ki Portakal İşçilerine Bayram Öncesi Yardımı Yağmuru

Güzelyurt'ta ki Portakal İşçilerine Bayram Öncesi Yardımı Yağmuru
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Güzelyurt -Lefke bölgesinde yıllık olarak adaya portakal toplamaya gelen ve Dünyayı etkisi altına Alan Koronavirüs sonrası mahsur ve mağdur olan tarım işçilerine anlamlı yardım.

Şanlıurfa Kültür ve Dayanışma Derneği ,Girne Belediyesi,Türk Kızılayı ,Hayırsever İş insanı Mustafa Tıngır, Hayırsever İş kadını Asiye Konil,Ayhanlar inşaat Direktörü Müslüm Ayhan,Lefkoşa Osman Bey Konağı direktörü Osman Çiftçi ,Esem limited Direktörü Mustafa Kırmızı ,Ayakkabı  Dünyası tarafından Güzelyurt Bölgesindeki mevsimlik İşçilere Bayaram öncesi yardımda bulunuldu yapıldı.

Şanlıurfa Kültür ve Dayanışma Derneği ve Girne Belediyesi ile Kızılay'ında aralarında bulunduğu birçok hayırsever yardıma koştu.
Güzelyurt bölgesinde barakalarda zor şartlar  altında yaşadıklarının  ortaya çıkması ile birlikte  tarım işçileri ve   aralarında  çok sayıda çoluk çocuğa Bayramlık kıyafet ,ayakkabı ile erzak yardımında bulunarak ihtiyaç sahipleri sevindirildi.

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