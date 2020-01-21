Güzelyurt - Lefke Çift Yolu Kazalara Davetiye Çıkarıyor

Son günlerin en çok konuşulan konusu yollar oldu. Hatta sosyal medyada gruplar açıldı hükümet protesto edildi. Ancak anlaşılan o ki pek de ders alınmış görünmüyor. Güzelyurt - Lefke çift yolunun Doğancıya kadar olan bölümü araç trafiğine açılmış olsa da bu yolu arabalar hariç diğer canlılar da kullanıyor.

Güzelyurt - Lefke Çift Yolu Kazalara Davetiye Çıkarıyor
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Son günlerin en çok konuşulan konusu yollar oldu. Hatta sosyal medyada gruplar açıldı hükümet protesto edildi. Ancak anlaşılan o ki pek de ders alınmış görünmüyor. Güzelyurt - Lefke çift yolunun Doğancıya kadar olan bölümü araç trafiğine açılmış olsa da bu yolu arabalar hariç diğer canlılar da kullanıyor. Her türlü kazaya davetiye çıkaran bu yollarla ilgili Haberal Kıbrıslı Gazetesi’ne konuşan Lefke ve Çevre Köyleri Dayanışma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Hakan Oran, “otoyoldan bahçelere giriş için yollarda bırakılmış durumda. Böyle olunca aslında bölünmüş yol diye trafikte daha güvenle seyrettiğini düşünen araç sürücüleri için daha büyük bir tehlike söz konusu. Bu açık bölgelerden her an bir hayvan yada araç otoyola çıkabiliyor. Sürücüler için büyük tehlike içeren bu durumun süratle düzeltilmesi gerekiyor” dedi.

“Yollar Her Türlü Canlı Girişine Müsait”

Lekab Başkanı Oran, “Güzelyurt - Lefke çift yolunun Doğancıya kadar olan bölümü araç trafiğine açılmış olsa da ne yazık ki bu yolda seyreden yalnızca araçlar değil. Kenar bariyerler tamamlanmadığından yollar her türlü canlı girişine müsait” diye konuştu.

“Vatandaşlar Kızgın”

Oran, “aslında bölünmüş yol diye trafikte daha güvenle seyrettiğini düşünen araç sürücüleri için daha büyük bir tehlike söz konusu. Bu açık bölgelerden her an bir hayvan yada araç otoyola çıkabiliyor. Sürücüler için büyük tehlike içeren bu durumun süratle düzeltilmesi gerekiyor. Bahçe sahipleri için ise otoyola çıkmayan düzenlemeler yapılması elzem. Doğabilecek olumsuzluktan ilgili makamları sorumlu tutacağını söyleyen vatandaşlar ayni zamanda kızgın” şeklinde konuştu.

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