Güven Bengihan: Mahkûmlar otele taşındı

Koronavirüs testi pozitif çıkan 79 mahkûmun yeni cezaevine taşınması sonrası yeni cezaevinin su motorları yandı. KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Kıbrıs Postası'na yaptığı açıklamada, mahkumların otele taşındığını aktardı.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, yaşananları Kıbrıs Postası’na anlattı.

“SU MOTORLARI YANDI”

Bengihan, 'yeni' yapılan cezaevinin su konusunda 79 mahkûmu taşıyamadığını söyledi. “Su motorları yandı” vurgusunu yapan Bengihan, su siteminin çöktüğünü belirtti. 3 su motorunun yanması sonrası, mahkûmların temel ihtiyaçlarını bile gideremediğini söyleyen Bengihan, mahkumların otele yerleştirildiğini dile getirdi.

“GARDİYANLAR KELLE KOLTUKTA ÇALIŞIYOR”

Şu an 2 gardiyanın pozitif olduğunu belirten Bengihan, gardiyanların imkânlarının sınırlı olduğunu anlattı; “Gardiyanlar, kelle koltukta çalışıyor” dedi. Bengihan ayrıca temas takip merkezinin konuyla yakından ilgilendiğini söyledi.

“ENDİŞELİYİZ”

Yeniden tarama yapılacağını kaydeden Bengihan, mevcut koğuş sistemi nedeniyle vakaların artabileceğini söyledi. Bengihan, endişeli olduklarını sözlerine ekledi.