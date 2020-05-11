Gürkut Rum Basınına Konuştu

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Başkanı Özlem Gürkut, ikinci koronavirüs dalgasına herkesin hazırlıklı olması gerektiğini söyledi. Kathimerini gazetesinin mülakat yaptığı Gürkut, koronavirüs pandemisinin ciddiyetine dikkat çekerken, KKTC’de tedbirlerin hafifletilmesine eleştirilerde bulunarak, şu ana kadar gelinen süreçte neler yapıldığıyla ilgili bilgiler verdi. Gürkut, KKTC Hükümeti’nin koronavirüs tedbirlerini kaldırmaya başladığını, ancak yüksek risk içeren grup için herhangi bir tedbir alınmadığını kaydetti.

Kıbrıs’ın bir ada ülkesi olduğunu ve bu gibi salgınlarda, ada ülkesi olmanın avantajlı olduğunu belirten Gürkut, adanın her iki yanında sınırların kapatılmış olmasının da, salgının kontrolünü kolaylaştırdığına işaret etti. Habere göre, Gürkut, KTTB olarak Rum Tabipler Birliği’ne yaptıkları işbirliği çağrısını yineledi.