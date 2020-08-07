Gürcafer, üyelerini aşırı sıcaklar nedeniyle ‘dışarıda işçi çalıştırmamaya’ çağırdı

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, yaptığı yazılı açıklamada, Meteoroloji Dairesi’nin hava tahmin raporuna göre sıcaklığın 40 dereceyi aştığını hatırlatarak “Bu konuda herhangi bir yasal düzenleme bulunmasa da, üyelerimizi konuya hassasiyet göstererek, 12.00 – 16.00 saatleri arasında dışarıda işçi çalıştırmamaya çağırırız” dedi.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Meteoroloji Dairesi’nin hava tahmin raporuna göre sıcaklığın 40 dereceyi aştığını ve Güney Kıbrıs Meteoroloji Dairesi’nin aşırı sıcaklıklar nedeniyle bugün için 12.00’den 17.00’ye kadar turuncu alarm yayımladığını hatırlatarak, 40 dereceyi aşan sıcaklarda insan çalıştırmanın bir insanlık suçu olduğunu vurguladı.

Gürcafer’in açıklaması şöyle:

“Ülkemizde her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz aylarında erişilen hava sıcaklıkları katlanılmaz bir hal almıştır. Günün her saatinde, iç mekanlarda bile bazı kişiler için sağlık riskleri oluşturan sıcaklıklarda öğle saatlerinde dışarıda insanların çalıştırılması kabul edilebilir değildir.

Uzmanlarca yapılan uyarılara göre 40 dereceyi aşan sıcaklıklarda, 11.00 – 16.00 saatleri arasında 10 dakikadan fazla güneş altında kalınmaması gerekmektedir. Hal böyle iken, aşırı sıcaklarda açık havada çalışanların büyük risk altında olduğu aşikardır.

Bu nedenle, konuyla ilgili herhangi bir yasal düzenleme bulunmasa da, 40 dereceyi aşan sıcaklarda insan çalıştırmanın bir insanlık suçu olduğunu hatırlatır; üyelerimizi konuya hassasiyet göstererek, 12.00 – 16.00 saatleri arasında dışarıda işçi çalıştırmamaya çağırırız.”