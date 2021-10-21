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Günlük bileklik sayısı açıklandı

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Günlük bileklik sayısı açıklandı
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Sağlık Bakanlığı, “Güvende Kal” uygulamasına bağlı günlük rakamları da paylaştı.

Corona virüse ilişkin   son 24 saatte kaydedilen rakamları aktaran  Sağlık Bakanlığı, “Güvende Kal” uygulamasına bağlı günlük rakamları da paylaştı.

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24  Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 525 

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 672 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6688 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 70.098

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