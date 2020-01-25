Güngördü'den Girne'nin simgesine destek

Güngördü'den Girne'nin simgesine destek
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Ses yükseltici ile müzik yayını yapan Mehmet Acar’a “Sokaklar Şarkılar, Şiirler ve Çocuklarla Güzel” sloganıyla destek etkinliği gerçekleşti.

Şarkılar, Şiirler ve Çocuklarla Güzel” sloganı ile sosyal medya üzerinden örgütlenen grup, Girne Ordu pazarı karşısında toplanarak etkinlik düzenledi.

Etkinliğe Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de katıldı. Etkinlikte konuşma yapan Güngördü, öncelikle Elazığ ve Malatya’da deprem nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi.

Mehmet Acar’ın müzik yapmasının engellenmediğine dikkat çeken Güngördü, daha önce yaşanan sorunun belediyeden kaynaklanmadığını hatırlatarak, Mehmet Acar’ın Girne için önemli bir sanatçı olduğunu ifade etti.

Esnafın yaptığı şikayetin belediye tarafından dikkate alındığını söyleyen Güngördü, Mehmet Acar’ın Girne Ordu Pazarı karşısındaki rotasyonda müzik yapmaya devam edeceğini kaydetti.

Güngördü’nün konuşmasının ardından etkinlik şiir ve şarkılarla devam etti.

Girne Postası

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