Güngördü: “Daha kritik bir döneme giriyoruz”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Covid-19 salgını nedeniyle yapılan kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmasının ardından sosyal medyadan halka seslendi.

52 günlük yasağın ardından bugün bazı iş yerlerinin açılmasına müsaade edildiğini anımsatan Güngördü, “Daha kritik bir döneme girdik” dedi.

“COVID-19 SİNSİ BİR VİRÜS, HER AN KARŞIMIZA ÇIKABİLİR”

İşletmelerin hijyen kurallarına uyması ve tedbirli olması gerektiğini belirten Güngördü, “Covid-19 sinsi bir virüs. Her an, her yerde karşımıza çıkabilir. Bu nedenle bir süre daha evde kalmamız lazım. Dükkanlar açılıyor diye dolaşmamalıyız” ifadelerini kullandı.

Girne’de Koronavirüse bağlı olarak büyük bir olay yaşanmadığını anımsatan Güngördü, “Ancak bu yaşamayacağız anlamına gelmez” dedi.

Güngördü, halkın ve belediye personelinin sağlığını riske sokmamak için iş güvenliği ve sağlığı eğitimleri doğrultusunda hareket ettiklerini aktardı.

Güngördü, Koronavirüs salgını nedeniyle geçirilen sürecin, tedbirli olup, kurallara uyulmaya devam edilmesiyle atlatılacağını kaydetti.