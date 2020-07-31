Güney’e gidecekler dikkat!

Güney Kıbrıs yönetimi, Limasol’da artış gösteren Koronavirüs pozitif vakalar üzerine, salgına karşı yeni önlemler aldığını ve söz konusu önlemlerin bu gece yarısından itibaren yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanı Constantinos Ioannou, epidemiyoloji ekibi ile yaptığı toplantı sonrası alınan ek tedbirleri, düzenlediği basın toplantısında şöyle sıraladı:

-Kamuya açık tüm iç mekanlarda (kilise, süpermarket, kafe, bar ve benzeri) maske takma zorunluluğu getirildi. Takmamanın cezası, 300 Euro olarak belirlendi.

- Havaalanlarındaki PCR kontrolleri günde 600'den 1.000'e yükseltilecek.

- Toplu Taşımada doluluk oranını % 50'ye düşürülecek.

- İşletmeler, restoranlar ve diğer kuruluşlardaki kontroller ve gözetim yoğunlaştırılacak.

Söz konusu ek tedbirlerin, bu gece yarısından itibaren geçerli olacağı ifade edildi.

Öte yandan Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis de konuyla ilgili bir açıklama yaparak, hükümetin açıkladığı ek tedbirlere uyulmamasının, “tehlikeli mali yansımaları” olacak daha sıkı tedbirler alınmasına yol açacağını belirtti.

Kıbrıs Postası