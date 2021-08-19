Güney’den Kuzey’e 14 bin 396 doz aşı

banner32

Güney’den Kuzey’e 14 bin 396 doz aşı
banner23

Kıbrıs Postası TV’de Gökhan Altıner’in sunduğu Sabah Postası programında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Üstel, AB’den gönderilen aşılar arasında Moderna marka aşının da bulunduğunu ancak az miktarda gönderildiğini, dileyen herkesin Moderna aşısını da yaptırabileceğini kaydetti.

KKTC’ye ilk kez gönderilen Moderna marka aşı sayısının 2 bin 400 doz olduğu öğrenildi.

Güneyden gönderilen 9 bin 996 Pfizer/Biontech, 2 bin Johnson & Jonhson, 2 bin 400 Moderna aşısı dün Kıbrıslı Türk yetkilere teslim edildi.

YORUM EKLE
Gönder
banner28

banner19

banner1

banner3

banner18