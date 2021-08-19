Güney’den Kuzey’e 14 bin 396 doz aşı

Kıbrıs Postası TV’de Gökhan Altıner’in sunduğu Sabah Postası programında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Üstel, AB’den gönderilen aşılar arasında Moderna marka aşının da bulunduğunu ancak az miktarda gönderildiğini, dileyen herkesin Moderna aşısını da yaptırabileceğini kaydetti.

KKTC’ye ilk kez gönderilen Moderna marka aşı sayısının 2 bin 400 doz olduğu öğrenildi.

Güneyden gönderilen 9 bin 996 Pfizer/Biontech, 2 bin Johnson & Jonhson, 2 bin 400 Moderna aşısı dün Kıbrıslı Türk yetkilere teslim edildi.