Güneyden gelecek ilaç Covid-19 ilacı değil

Farmakoloji (İlaçbilim) Profesörü İbrahim Benter, Hidroksiklorokin adlı ilacın Corona Virüsü tedavi edip edemeyeceğine dair uluslararası tıp camiasında “Yetersiz İspat” görüşü bulunduğunu söyledi.

Güneyden gelen Hidroksiklorokin ilaçları gündem olunca, Farmakoloji (İlaçbilim) Profesörü İbrahim Benter de görüş bildirdi. Prof. Benter Oxford Universitesi’nin geçtiğimiz hafta yayınlanan raporuna atıfta bulunarak, bu ilacın COVID-19’a karşı kullanımında “yetersiz ispat” bulunduğunun altını çizdi. Prof. Benter, COVID-19’a karşı henüz bir ilaç geliştirilmediğini ve tüm ilaçların deneysel olduğunu da ekledi.

Prof. İbrahim Benter’inHidroksiklorokin adlı ilaç hakkındaki görüşleri şu şekilde:



“British Journal of General Practice”dergisinde 7 Nisan 2020 tarihinde yayınlanan makalede Oxford Üniversitesi’nden K. Gbinigie ve K. Frie,şu anda Hidroksiklorokin’in COVID-19 için güvenli ve etkili bir tedavi yöntemi olup olmadığı konusunda yeterli bir kanıt bulunmadığını belirttiler.

(BJGP Open 7 April 2020; bjgpopen20X101069. DOI: https://doi.org/10.3399/bjgpopen20X101069).

“Shouldchloroquineandhydroxychloroquine be usedtotreat COVID-19?” başlıklı makalede bugüne kadar Klorokin ve Hidroksiklorokin ilaçlarının COVID-19ile ilgili tüm yayınlarını inceleyen uzmanlar “Şu anda elimizdeki bilgilerle Klorokin ve Hidroksiklorokin ilaçlarınıCOVID-19tedavisinde risksiz ve faydalı olabilir demek mümkün değildir” diye yazdılar.

Bu bilimsel analiz ışığında belirtmek isterim ki, Klorokin ve Hidroksiklorokin ilaçlarının COVID-19tedavisinde kullanımı konusunda şu anda birçok ülkede COVID-19hastaları üzerinde yapılan klinik çalışmaların neticeleri çıkmadan bu ilaçların ciddi bir yan etkisi yoktur veya bu ilaçlar faydalıdır demek mümkün değildir.