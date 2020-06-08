Kıbrıslı Rum liderliği, işçiler ve öğrenciler dahil olmak üzere belirli grupların geçişine yönelik ‘sınırlamayı’ kaldırdı.



Kıbrıs Cumhuriyeti, karantina istemeden ve COVID-19’la ilgili negatif bir moleküler muayene sertifikası sunmaları şartıyla, belirli kişiler için geçiş iznini başlattı.



Kıbrıslı Türk işçilerin temsilcilerinin barikata giderek, polislerle görüştüğü ve test yaptıran işçilerin geçişlere başlayacağını duyurduğu öğrenildi.



‘KKTC Hükümeti’ ise henüz “karantina koşulu”nu kaldırmadı, bu nedenle, güneye geçecek işçi ya da öğrencilerin ne olacağı bilinmiyor. Hükümet yeni bir açıklama yapmazsa, güneye geçen işçi ya da öğrenciler 1 Temmuza kadar geri dönemeyecek.



Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay sosyal medya profilinden 1 Temmuz tarihini işaret etmiş, Başbakan Ersin Tatar “çok uzun olmayan bir zamanda bilim kurulları ile de görüşecek karar vereceklerini” söylemiş, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da hükümeti bir an önce gerekçeleri ile birlikte kararını açıklamaya çağırmıştı.



Kıbrıslı Rum liderliği kimlere geçiş izni veriyor?



1. Adanın güneyinde çalışan ve bu yönde Sosyal Sigorta sertifikası sunacak Kıbrıslı Türk işçiler

2. Daimi ikametgâhı Dillirga bölgesindeki Pirgo köyünde olan ve Lefkoşa’da çalışan Kıbrıslı Rum

3. Güneydeki okullarda veya akademik kuruluşlarda okuyan ve sadece Ledra Palas barikatından geçecek olan Kıbrıslı Türk öğrenciler.



4. Daimi ikametgâhı kuzeyde yer alan Kıbrıslı Rumlar ve Maronitler.

5. Kıbrıs Bankası Onkoloji Merkezi’nden, Nöroloji ve Genetik Enstitüsü’nden ve güneydeki diğer Kamu Hastanelerinden veya Özel Kliniklerden ilaç ve tedavi alan Kıbrıs vatandaşları.

6. İnsani sebeplerden dolayı geçişi onaylananlar.

Kaynak: Güneyden ‘geçiş’ izni başladı