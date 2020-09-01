Güney’de öğrenim gören öğrencilerin geçiş saatleri eski haline getirilecek

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ledra Palace geçiş kapısından salgın döneminde sınırlandırılan geçiş saatleri, güneyde öğrenim gören öğrencilerin sabah erken saatte geçiş ihtiyacını da dikkate alarak değiştirilip eski haline getirileceğini açıkladı.

Özersay paylaşımında;

‘Ledra Palace geçiş kapısından salgın döneminde sınırlandırılan geçiş saatleri, güneyde öğrenim gören öğrencilerimizin sabah erken saatte geçiş ihtiyacını da dikkate alarak değiştirilip eski haline getirilecek. Bakanlar Kurulu az önce Pazartesi itibariyle bu yeni uygulamayı yürürlüğe koymaya karar verdi. Bu konuda sürekli sorular geldiği için bu kanaldan hızlıca bir bilgilendirme yapmak istedim.’ dedi.