Güney’de muhalefetten Anastasiadis’e istifa çağrısı

Politis, “Anastasiadis’i İstifaya Çağırıyorlar” başlığı altında verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in isminin AP’nin “Pandora Papers” skandalına ilişkin raporda yer almasının ardından AKEL, Çevreciler ve “Yeni Dalga – Başka Bir Kıbrıs” partilerinin Anastasiadis’e istifa çağrısı yaptıklarını yazdı.

Gazete, “Pandora Papers”da adı geçen Rus iş adamı Leonid Lebendef’in, yatırım programı çerçevesinde Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığını, 2011 yılında AKEL döneminde, Dimitris Hristofyas başkanlığında almış olmasına karşın, aracı kurumun Anastasiadis’in avukatlık bürosu olması sebebiyle AKEL’in olaydan Anastasiadis’i sorumlu tuttuğunu yazdı.

AKEL Sözcüsü Yorgos Kukumas, “Anastasiadis’in çok önceden istifa etmiş olması gerektiğini” belirterek DİSİ’nin ise AP’deki görüşmeyi engellemeye çalıştığı iddiasında bulundu.

Kukumas, DİSİ AP milletvekillerinin üyesi oldukları “Halk Partisi” grubu içerisinde dahi karara ret oyu veren tek isimler olduklarını vurguladı.

Çevreciler Hareketi de Anastasiadis’in, kızları tarafından yönetilen avukatlık bürosunun müşterilerini tanımadığını söylemesine karşın, Rus iş adamının jetiyle 2013 yılında seyahat ettiğini kabul ettiğini belirterek istifa çağrısında bulundu.

DİSİ partisi de, vergi kaçakçılığıyla mücadeleyi her zaman desteklediklerini ancak konunun Anastasiadis’i yıpratmak adına iç siyasette suiistimal edildiği yönünde bir açıklama yaptı.

Gazete, DİKO, EDEK ve DİPA partilerinin ise, AP’nin kararını memnunlukla karşıladıklarını belirtmelerine rağmen Anastasiadis’e istifa çağrısı yapmayarak “ilginç bir tutum sergilediklerini” belirtti, partilerin açıklamalarına geniş yer verdi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Haravgi: “N. Anastasiadis İçin AP Kararından Sonra Çember Daralıyor”

Alithia: “Pandora Papers Bahanesiyle Yine Seçim Ortamı Yaratıyorlar”

Fileleftheros: “Başkan İçin Çember Daralıyor – Muhalefet Nikos Anastasiadis’in İstifasını İstiyor”