Güneyde kısıtlamaların birçoğu bugün kaldırılıyor

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Korona virüs salgınının önüne geçilmesi adına uygulamaya konan kısıtlama ve önlemlerin Güney Kıbrıs’ta da bugünden itibaren kısmen kaldırılıyor olmasına geniş yer verdi.

Gazete, bugünden itibaren 18 bin iş yeri ve 70 bin çalışanın iş başı yapmasının beklendiğini belirtirken, çalışma alanlarında sıkı önlemlerin alınmasının öngörüldüğünü de aktardı.

Açılacak işyerlerinde uygulanması gereken sıkı mesafe ve hijyen kuralları olduğunu vurgulayan gazete, Rum yetkili makamlarının 21 Mayıs tarihinde yeniden durum değerlendirmesi yapacaklarını da vurguladı.

İNŞAAT VE PERAKENTE SATIŞ ÇALIŞANLARINA TESTLER

Öte yandan Alithia gazetesi, bugünden itibaren inşaat sektörü ve perakende satış sektöründe çalışan kişilere Korona virüs testleri yapılmaya başlanacağını yazdı.

Habere göre, 4 Mayıs-25 Mayıs tarihleri arasında 20 bin çalışana test yapılması öngörülüyor.