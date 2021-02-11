Güney’de karısını ve oğlunu öldüren şahıs tutuklandı

Güney Lefkoşa’ya bağlı “Ergates” bölgesinde bu sabah meydana gelen çifte cinayetle ilgili olarak, polis tarafından aranmakta olan kişinin yakalandığı bildirildi.

Rum haber kaynakları, eşi ile 20 yaşındaki oğlunu öldürüp, diğer oğlunu da yaralamasının ardından bu sabah kayıplara karışan zanlının “Halepianes” bölgesindeki terk edilmiş bir binada polis tarafından yakalandığını duyurdu.

Zanlının tasarrufunda iki bıçak bulunduğu, öte yandan ellerinden yaralanmış olan kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.