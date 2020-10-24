Güneyde İşletme ve Mekan İsimleri Listeyle Açıklandı

Güney Kıbrıs’ta koronavirüs vakalarındaki artış devam ederken, dün de 160 kişinin pozitif olduğu duyuruldu.

Alithia ve diğer gazeteler, dün açıklanan 160 yeni vaka sonrasında Güney Kıbrıs’ta Korona virüs vakalarının üç basamaklı sayılarda kalmayı sürdürdüğünün görüldüğünü, Rum Sağlık Bakanlığı’nın dün ayrıca, Korona virüs tespit edilen işletme ve yerleri de açıkladığını yazdılar.

Gazete, Korona virüsün yayılmasından duyulan endişeyi dile getirdiği haberinde, Rum Sağlık Bakanlığı tarafından pozitif vaka tespit edilen 23 işletme ve yerin listesinin dün yayınlanmasının ardından endişelerin daha da arttığını aktardı.

Bakanlık açıklamasında belirtilen yerler arasında özel hastanelerin, otellerin, özel üniversitelerin ve banka şubelerinin bulunduğunu vurgulayan gazete, son günlerde üç basamaklı rakamlara çıkan günlük vaka sayılarının, Güney Kıbrıs’taki salgının gidişatının ne olduğuna dair belirsizlik de doğurduğunu belirtti.

Haberde, 5 özel hastanede pozitif vaka olduğunun altı çizilirken Güney Kıbrıs’ta vaka sayılarında artışın devam mı edeceği yoksa zirve noktasına mı ulaşıldığını söylemenin mümkün olmadığı vurgulandı.

Gazete, vakaların artmasıyla birlikte pozitif vakaların yetkili kurumlar tarafından bilgilendirme şekillerinde de değişikliğe gidildiğini, pozitif bir vakayla gün içinde telefon yoluyla irtibat kurulamaması durumunda sms mesajı gönderileceğini belirtti.

Pozitif olduğuna dair mesaj alan bir kişinin hemen kendisini izole etmesi ve son 48 saatte temaslı olduğu kişilerin listesini yapmasının istendiğini belirten gazete, pozitif çıkan şahsın yakın temaslılarını da bilgilendirerek izole kalmalarını ve temas ekibini beklemelerini istemesi gerektiğini vurguladı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu şekilde yansıttılar:

Haravgi: “Üç Basamaklı Vaka Sayısında Takılı Kaldık – Limasol’daki Eğlence Yerlerinden Tehlike Sinyalleri”.

Politis: “Maske Kullanımında Karmaşa – Yeni Önlemler Sorun Yaratıyor”.

Fileleftheros: “Maske Takma Karmaşası – Açık Alanlarda Maske Konusunda Vatandaşlar ve Polisin Aklı Karışık – Maskeler Her Yerde Kaos Getirdi – Göstergelerin Çoğu Güvenlik Sınırının Dışında”.