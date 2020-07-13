Güney'de 2 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta bugün yapılan bir açıklamada Lefkoşa genel hastanesinde bir doktorun ve bir spor salonu çalışanının test sonuçlarının pozitif olduğu bildirildi

Cyprus Mail’de yer alan habere göre Limasol Marina'daki Sanctum Spa ve Fitness çalışanının semptomlar gösterdikten sonra test edildiğini ve koronavirüs pozitif çıktığı açıklandı

Söz konusu çalışan evde karantinaya alınırken spor merkezi yeniden faaliyete geçecek

Covid19 testi poziitf çıkan genç doktorun ise kendi insiyatifi ile test yaptırdığı evde evde temasta olduğu kişilerle birlikte kendini izole ettiği bildirildi

Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2020, 09:56