Güney Kıbrıs’ta Üçüncü Doz Covıd-19 Aşısı İçin 3 Eylül’de Karar Alınacak

Güney Kıbrıs’ta üçüncü doz Covid-19 aşısı için 3 Eylül’deki Bakanlar Kurulu toplantısında karar alınacağı bildirildi.

Alithia gazetesi, Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpandelas’ın Bilimsel Danışma Kurulu üyelerinin her birinden üçüncü doz aşıyla ilgili görüş istediğini; bu görüşlerin değerlendirilerek öneri hazırlanacağını ve önerinin, onaylanmak üzere Bakanlar Kurulu’na sevk edileceğini yazdı.

Haberde, Sağlık Bakanlığı’nın hastanelerdeki personel eksikliğini gidermek için gösterdiği çabaların ilk sonuçlarını vermeye başladığı ve Pazartesi, Almanya’dan yoğun bakım uzmanının gelerek, Lefkoşa Genel Hastanesi’nde göreve başlayacağı kaydedildi.

TEPAK BAŞKA, KIBRIS ÜNİVERSİTESİ BAŞKA

Gazete, bir diğer haberinde ise, aşısız öğrencilere kapılarını kapatan Teknoloji Üniversitesi’nden (TEPAK) sonra, “Kıbrıs Üniversitesi”nin de dün kararını açıklayarak, “SafePass” ile öğrencileri kabul edeceğini ilan ettiğini yazdı.

Haberde, TEPAK’ın kararına tepki gösteren öğrencilerin dün, Sağlık Bakanlığı önünde eylem yaptıkları ve PCR/rapid test sonuçlarının kabul edilmesini talep ettikleri belirtildi.

KIBRISLI TÜRKLERE 170 BİN 482 AŞI

Bu arada, Fileleftheros gazetesi de, Güney Kıbrıs’a gelen 1 milyon 447 bin 235 doz aşıdan 170 bin 482’sinin Kıbrıslı Türklere verildiğini yazdı.

Haberde, 12 Ağustos’ta 60 Kıbrıslı Türk öğrencinin birinci doz, 31 Kıbrıslı Türk öğrencinin de ikinci doz aşısını Lefkoşa Rum kesimindeki Fuar Alanı’nda yaptırdığı ifade edildi.