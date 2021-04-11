Güney Kıbrıs’ta son test sonuçları açıklandı

Güney Kıbrıs’ta 470 yeni koronavirüs vakası bildirildi.

Toplam 55.096 test gerçekleştirildi, yani pozitiflik oranı yüzde 0.85’te kaldı.

Yeni vakalar, pandeminin başlangıcından bu yana tespit edilen toplam sayıyı 51.505'e çıkarırken, toplam ölüm sayısı 272'de kaldı.

57'si ağır olmak üzere toplam 225 kişi hastanede tedavi görüyor.

57 kişiden 31'i entübe, ikisi yoğun bakımda ancak entübe değil ve 24'ü yüksek bağımlılık biriminde yatıyor.

Pazar günü gerçekleştirilen 55.096 testin 2.546'sı PCR ve 52.550'si hızlı testten oluştu.