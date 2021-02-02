Güney Kıbrıs’ta önlemlerin gevşetildiği ilk gün sorunsuz geçti

Haravgi ve diğer gazeteler, Koronavirüs önlemlerinin dün kuaförler, berberler, güzellik merkezlerinin açılması, özel şirketlerde çalışabilecek personel sayısının yüzde 25’te yüzde 50’ye çıkarılması ve iki kişinin aynı anda ev ziyaretlerine izin verilmesi şeklinde gevşetilmesinin ardından büyük bir sorunla karşılaşılmadığını yazdı.

ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLER HIZLI TESTE TABİ TUTULACAK

Gazete, karantina önlemlerinin gevşetilmesi çerçevesinde 8 Şubat tarihinde lise son sınıfların da eğitime başlayacaklarını belirtirken, Rum Sağlık Bakanlığı’nın ise, gerek işlerine geri dönecek çalışanlar, gerekse öğrenci ve öğretmenlerin alfabetik isim sırasına göre hızlı test (rapid test) yaptırmaları gerektiğini açıkladığını ve test programını duyurduğunu aktardı.

Alithia gazetesi ise dün Güney Kıbrıs’ta üç kişinin daha Korona virüs sebebiyle hayatını kaybettiğini, 120 kişiye ise yeni pozitif tanısı konulduğunu aktardı.

Gazete, yaşları 70, 69 ve 80 olan üç kişinin dün hayatlarını kaybettiklerini belirtirken, toplamda gerçekleştirilen 30 bin 996 PCR ve hızlı test sonucunda ise 120 pozitif vakaya rastlandığını vurguladı.

Koronadan ölümlerin sayısı böylece 202’ye yükselirken, 43’ü ağır olmak üzere 129 kişinin ise hastanelerde tedavi görmekte oldukları belirtildi.

KORONA’DAN ÖLEN KİŞİYE OTOPSİ YAPILMIYOR

Öte yandan, Fileleftheros gazetesi, öldükten sonra Korona olduğu belirlenen bir kişinin naaşının, adli tıp uzmanlarının otopsi yapmayı reddetmesi sebebiyle iki haftadır morgda bekletildiğini yazdı.

Gazete, 62 yaşındaki bir şahsın 19 Ocak 2021 tarihinde bilinmeyen bir sebepten ötürü hayatını kaybettiğini ancak şahsa ölümünden sonra Korona virüs teşhisi konduğunu belirterek, Rum polisinin sebebi bilinmeyen ölüm olayını araştırmak amacıyla cesede otopsi yapılmasını istediği ancak adli tıp uzmanlarının, şahsın Korona virüsü taşıması sebebiyle bunu reddettiklerini yazdı.

Söz konusu şahsa biri henüz hayattayken, biri de ölümünden sonra iki test yapıldığını ve negatif sonuç alındığını belirten gazete, yapılan üçüncü ve son testin ise pozitif çıktığını vurguladı.

Habere göre, şahsın naaşı morgda beklerken, otopsi yapılması yönünde mahkeme kararı olmasına karşın otopsi yapılmaması konusu Rum Meclisi Sağlık Komitesi’nde Perşembe günü ele alınacak.