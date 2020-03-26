Güney Kıbrıs’ta Lefkoşa Genel Hastanesi Ortopedi Servisi'nde koronavirüs vakası

Güney Kıbrıs’ta Lefkoşa Genel Hastanesi Ortopedi Servisi’nin, yaralanma sebebiyle gelen ancak aniden yüksek ateş belirtisi gösteren bir hastanın korona virüs testinin pozitif çıkması sonrasında, karantinaya alındığı bildirildi.

Rum haber kaynakları, Çarşamba akşamı bir yaralanma sonrası Lefkoşa Genel Hastanesi’ne başvuran bir kişinin aniden ateşinin yükseldiği, yapılan test sonucunda hastanın korona virüs taşıdığının belirlendiğini yazdılar.

Haberde, şahsın pozitif olduğunun anlaşılmasının ardından hastanenin ortopedi servisinin karantinaya alındığı ve bu şahsın, dün açıklanan 132 pozitif vakaya dahil olmadığı vurgulandı.

Habere göre, ortopedi servisindeki tüm hasta ve çalışanlara test yapılacak.