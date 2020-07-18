Güney Kıbrıs’ta 4 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta 4 yeni vaka
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Güney Kıbrıs’ta bugün bin 831 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı.

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Bakan Pilli: "Bugün 1 pozitif vakaya rastlandı"
Bakan Pilli: "Bugün 1 pozitif vakaya rastlandı"
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