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Güney Kıbrıs’ta 4 yeni vaka
KKTC
18 Temmuz 2020 Cumartesi 20:32
Güney Kıbrıs’ta bugün bin 831 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı.
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