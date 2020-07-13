Güney Kıbrıs’ın uygulamalarına karşı Meclis’teki partiler ortak açıklama üzerinde anlaştı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Güney Kıbrıs Yönetimi’nin Güney Kıbrıs üzerinden ülkemize gelecek yabancılara dair uygulamaya koyduğu yeni yasakçı uygulamalarına karşı Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen tüm siyasi partilerin bir ortak açıklama konusunda anlaştığını belirtti. Kararın az önce Meclis’ten okunduğunu işaret eden Özersay, “Bu konularda siyasi partilerin birlik halinde hareket etmeleri sonuç almamıza yardımcı olacaktır” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özersay, şunlara dikkat çekti:

“Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin Yeşil Hat Tüzüğü’ne dair kuralların uygulamasını tek yanlı olarak değiştirerek, yabancıların iki taraf arasındaki seyahatini engelleme yönünde uygulamalar başlattığı gözlemlenmektedir.

1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren iki taraf arasında bireylerin serbest dolaşımına, ve KKTC turizm faaliyetlerine ve ekonomisine zarar vereceği aşikar olan bu yaklaşıma derhal son verilmesi gerekmektedir.

KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen tüm siyasi partiler Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne Yeşil Hat Tüzüğü’ndeki hakların yasaklayıcı bir mantıkla sınırlandırılması anlamını taşıyan bu uygulamaya derhal son vermesi ve AB yetkililerine de Rum tarafının bireylerin geçiş kapılarından geçiş hakları konusunda salgın öncesindeki duruma geri dönmesi konusunda derhal gereken inisiyatifi alması konusunda çağrı yapar. “