Güney Kıbrıs Test Konusunda AB’de İkinci Sırada

Rum kesiminde korona virüsün yayılma hızının önemli ölçüde kontrol altına alınmış olduğunun görünmesine rağmen, toplum içerisinde bulaşın sürdüğü ve sağlık sistemi üzerindeki yükün devam ettiği ifade edildi.

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, vakalar konusunda Limasol, korona virüsüne bağlı ölümler konusunda ise Lefkoşa bölgesinin başı çektiğini yazan Alithia gazetesi, 2 Şubat tarihine kadar 30 bin 933 vaka ve 204 ölüm kayda geçirildiğini belirtti.

20 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında bin 625 vaka tespit edildiğini yazan gazete, aynı tarihler içerisinde 23 bin 461 PCR testi, 215 bin 765 de hızlı test yapıldığını ifade etti.

Rum kesiminde aşılamanın sürdüğünü de kaydeden gazete, 80 yaş üzerindeki kişilerin aşılanması için bugünden itibaren 10 bin 58 randevu alınabileceğini belirtti.

Öte yandan gazete, Rum kesiminin, 31 Ocak’tan 14 gün öncesi baz alındığında, test yapma konusunda AB içerisinde ikinci sırada olduğunu kaydetti. Gazete, pandeminin, Güney Kıbrıs’ta başlamasından bu yana 1 buçuk milyondan fazla test yapıldığını da ekledi.

Politis gazetesi ise haberinde, AstraZeneca şirketinin ilk aşılarının önümüzdeki Pazartesi günü teslim alınacağını yazdı. Gazete, Rum Sağlık Bakanlığı’na dayandırdığı haberinde, bu aşıların toplam 7 bin 200 doz olacağını kaydetti.

Haberde, Rum Sağlık Bakanlığı’nın ilgili danışma komitesinin aşıların ikinci dozunun bugüne kadar olduğu gibi 3’üncü haftada değil 12’nci haftada yapılması gerektiğine dair tavsiyesini benimsediği de ifade edildi.

Öte yandan, Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan toplam 30 bin 333 test sonucunda 133 yeni vaka belirlendiğini ve biri 54, diğeri 88 yaşında 2 kişinin hayatını kaybettiğini yazan gazete, toplam ölü sayısının 210, vaka sayısının ise 31 bin 512’ye ulaştığını ekledi.