Güney Kıbrıs: Bin 691 test, 3 vaka

Güney Kıbrıs: Bin 691 test, 3 vaka
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Kıbrıs’ın güneyinde bugün bin 691 test yapıldığı ve 3 yeni vakaya rastlandığı belirtildi.

Toplam vaka sayısının bin 8’e çıktığı Kıbrıs’ın güneyinde toplam can kaybı sayısı ise 26…

Bugün tespit edilen vakalardan birinin Baf’taki bir otel çalışanı olduğu söylenirken, diğerinin ise 7 Temmuz’da Romanya’dan Kıbrıs’ın güneyine geldiği belirtildi.

Diğer vakanın ise İsrail vatandaşı bir şahıs olduğu kaydedilirken, temas yoluyla bulaştığı eklend

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YORUMLAR
Ali
Ali - 3 saat Önce

Kurallari cok gevsettiler, buyuk ihitmal vakalar bundan sonra daha da artacak.

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