Güney Kıbrıs, Astra Zeneca aşılarının kullanımını askıya aldı

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Astra Zeneca aşılarının kullanımıyla ilgili herhangi olumsuz bir durum rapor edilmemesine rağmen, Avusturya Sağlık Bakanlığının, Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) yaptığı başvurunun sonuçları alınıncaya kadar aşıların kullanımını askıya aldı.

Filelefteros'un haberine göre, bakanlık açıklamasında "Aşıyla ilgili resmi olarak herhangi bir yan etki ya da olumsuz bir durum bildirilmedi. Ancak Avusturya'da bir kişinin aşı olduktan 10 gün sonra hayatını kaybetmesi nedeniyle EMA'ya yaptığı başvurunun sonuçları açıklanana kadar ilgili aşının kullanımını askıya alıyoruz" denildi.

Toplamda 4900 adet Astra Zeneca aşısının iki ayrı partide gönderildiği KKTC'ye ise hangi kodlu aşıların gönderildiği henüz bilinmiyor.

Öte yandan yine Avusturya'da bir başka hastanın da yine aynı aşıyı kullandıktan sonra emboli ve ciğerlerdeki damarlarda sertleşme sebebiyle yoğun bakıma kaldırıldığı bildirildi.

Kıbrıs ilgili kodla üretilen aşıları alan 17 AB üyesi ülke arasında bulunuyor.

Kıbrıs Postası