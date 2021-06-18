Güney Kıbrıs aşılamada 3. sırada!

Güney Kıbrıs’ın, koronavirüs aşılama hızında, 27 AB ülkesi arasında 3’üncü sırada yer aldığı belirtildi.

Alithia gazetesi, AB Daimi Temsilciler Komitesi’ne yönelik bilgilendirmeye dayanarak, Güney Kıbrıs’ın 894 bin 930 doz aşı aldığını yazdı.

Habere göre Güney Kıbrıs’ta, 15 Haziran’a kadar 401 bin 874 kişi en az birinci doz aşı olurken 262 bin 763 kişi, aşı dozlarını tamamladı.

Sputnik aşısı

Alithia gazetesi bir başka haberinde Rum Farmakoloji Dairesi Müdür Vekili Elena Panayiotopulu’nun, Rum Haber Ajansı’na, Sputnik aşısıyla ilgili açıklamasına yer verdi.

Habere göre Panayiotopulu, Sputnik aşısının onaylanmasına yönelik bir hareketliliğin yaşandığını söyledi.

Panayiotopulu, Avrupa İlaç Ajansı’nın aşının klinik denemelerinden gerekli verileri almamasına karşın aşı konusunda bir hareketliliğin yaşandığını, her şeyin yolunda gitmesi durumunda aşı kullanımı için izin verileceğini belirtti.