Güney Kıbrıs'a Rus aşısı

Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kuşhos tarafından yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın aşı ile ilgili Avrupa İlaç Ajansı (EMA)'ya yaptığı onay başvurusunun kabul edilmesinin beklendiğini belirterek, ülkesinin aşılardan sipariş verdiğini ifade etti.

Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığının yetkili olduğunu vurgulayan Kuşhos, aşının onaylanması halinde alınacak olan ilk partiye yenilerinin de ekleneceğini belirterek, ülkede sürüdürülen aşılama kampanyasına hız katmayı amaçladıklarını dile getirdi.

AB'nin resmi ajansı olan EMA'ya şu ana kadar 6 çeşit aşı için başvuru yapıldığı, bunların 4 tanesinin onay aldığı belirtilirken, Macaristan ve Slovakya, Sputnik V aşılarından satın almış durumda.

Bu iki ülkenin yanı sıra bazı AB ülkelerinin de aşıdan satın almak için Rusya'ya başvuruda bulunduğu kaydedilirken, Sputnik V aşısı ile ilgili EMA'nın kararının kısa zamanda açıklanacağı da bildirildi.

Öte yandan Türkiye ve KKTC'de geniş spekturumda uygulanan Sinovac aşılarıyla ilgili EMA'ya yapılan herhangi bir başvuru olmadığı öğrenildi.

Kıbrıs Postası