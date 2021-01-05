Güney Kıbrıs, 30 Mayıs’ta sandık başına gidiyor

Güney Kıbrıs’ta genel seçimin 30 Mayıs’ta yapılacağı açıklandı.

Fileleftheros gazetesi, Rum Yüksek Seçim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, seçmen kütüklerine kayıtların 2 Nisan’a kadar yapılacağının kaydedildiğini yazdı.

Her 5 yılda bir yapılan ve mecliste bulunan 56 vekilin seçildiği seçim, en son 22 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleştirilmişti. Rum Temsilciler Meclisinde toplamda 80 sandalye bulunmasına rağmen bunun 24 tanesi 1960 antlaşmaları çerçevesinde Kıbrıslı Türklere ait kabul edildiği için sadece 56 sandalye için seçim yapılıyor.