Güney'den kapı açıklaması

“Hükümet geçiş noktalarını ne zaman açacak?” sorusunu yanıtlayan Rum Hükümet Sözcüsü Kyriakos Kousios, Rum hükümetinin sadece 4 geçiş noktasını kapattığını ve diğer 5 geçiş noktasının hala açık olduğunu vurguladı.

Kousios, “Geçiş noktalarını diğer taraf kapattı” dedi.

Geçiş noktalarının Koronavirüs salgını öncesi gibi çalışmaya tekrardan ne zaman başlayacağı sorusunu da yanıtlayan Kousios, “Bunu kimse tahmin edemez” diye konuştu.

Geçiş noktalarıyla ilgili gelişmelerin Koronavirüs salgınına bağlı olduğunu belirten Kousios, Rum Hükümetinin salgın dışında söz konusu konuyla ilgili başka bir niyetinin olmadığını belirtti.