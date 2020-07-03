Güney'den kaçak gelen şahısta Covid-19 şüphesi

Güney Kıbrıs’tan Askeri Yasak Bölgeyi ihlal ederek Mağusa bölgesine kaçak yollardan geçmeye çalışan bir kişi asker tarafından tespit edilerek polise teslim edildi.

Güney Kıbrıs’tan ülkeye girmeye çalıştığı için hızlı test yapılan şahsın test sonucu pozitif çıktı.

PCR örneği alınarak doğrulama testi çalışmaları devam eden şahsın hızlı test sonucuna göre hastalığı geçmiş dönemde atlatmış olabilme ihtimalinin olduğu düşünülürken, olay Mağusa Polis Müdürlüğü'nde paniğe neden oldu.

Polis ekiplerinin gerekli tedbirlere şahsı devraldıkları öğrenilirken, söz konusu şahsın öteki tutuklulardan ayrı bir hücrede beklettikleri öğrenildi.

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