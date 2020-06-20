Güney'den çalışan işçiler döndü

Kıbrıs’ın güneyine çalışmak için geçen Kıbrıslı Türk işçiler, Babalar Günü sebebiyle Kıbrıs'ın kuzeyine geçebildi.
sabaha yakın Metehan Geçiş Noktası’ndan Kıbrıs’ın kuzeyine geçen işçiler, 14 gün karantinaya alınmayacak.
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kıbrıs’ın güneyine çalışmaya giden Kıbrıslı Türk işçilerin 20 Haziran Cumartesi 14 gün karantinaya girmeden Kıbrıs’ın kuzeyine geçebileceğini ifade etmişti.
Kıbrıs’ın kuzeyine geçen Kıbrıslı Türk işçilere PCR testi yapıldığı da öğrenildi.