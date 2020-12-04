Güney'den çaldılar askeri bölgeye bıraktılar

Güvercinlik’te askeri bölge sınırlarındaki tarlada 2 adet Rum plakalı araç bulundu. Araçların Güney’den çalındığı tespit edilirken, suçla bağlantısı olduğu tespit edilen 2 kişi tutuklandı

Güney'den çaldılar askeri bölgeye bıraktılar
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Güvercinlik’te askeri yasak bölge içerisindeki tarlada terk edilmiş halde bulunan KRH 830 ve KHW 893 plakalı araçların Güney Kıbrıs’tan sirkat edildiği tespit edildi.

Araçlar polis tarafından emare olarak alındı, başlatılan soruşturma sonucu suçla bağlantısı olduğu tespit edilen Ömer Faruk Elibol ile Mustafa Bayır’ı tutuklandı.

Zanlı Elibol ile Bayır “1. derecede askeri yasak bölgeyi ihlal etmek” suçlaması ile dün Askeri Mahkeme’de yargıç karşısına çıkarıldı.

Mahkeme, yürütülen soruşturma nedeni ile zanlıların 1’er gün tutuklu kalmasına karar verdi.

Kıbrıs Postası

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