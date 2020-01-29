Güney'den 28 günde 833 Çinli!

Sağlık Bakanlığı koronavirüsü ile ilgili aldığı önlemleri açıkladı. Bu çerçevede Ercan Havalimanı’na termal kamera ve izolasyon odası kuruldu. KKTC’nin kapalı bir ülke olmasından dolayı havayolu ve denizyolunda sadece Türkiye üzerinden yolcu taşımacılığı yapılıyor. Haberal Kıbrıslı Gazetesi’ne konuşan güvenilir bir kaynak, “Türkiye’nin kendi limanlarını kontrol ediyor olması Ercan Havalimanı’nda alınan önlemin pek de etkili olmayacağını gösteriyor.” ifadelerini kullandı. Kaynak, son 28 günde Güney’den KKTC’ye 833 Çinli turistin girdiğini belirtti, tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Haberal Kıbrıslı Gazetesi Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Güney’den gelen Çinli turistlere dikkat çekti.

Kartal Harman Uyardı

Öte yandan Güney Kıbrıs ile KKTC arasında kara sınır kapıları mevcut. Haberal Kıbrıslı Gazetesi Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman da bu konuyu sosyal medya hesabında dile getirdi. Harman, hesabından yaptığı açıklamada sınır kapılarının isimlerini ayrıntılı verdi ve şu paylaşımda bulundu;

Sayın Sağlık Bakanı’mıza ve kurmaylarına bir uyarı daha yapalım !

KKTC’ye sadece Ercan Havalimanı’ndan girilmiyor!

Güney Kıbrıs’a gelen ve oradan KKTC’ye girenler Ercan Havalimanı’nı kullanmıyorlar!

Onların kullandıkları 9 kara kapısının isimleri aşağıda yazıldığı gibidir !

- Metehan

- Lokmacı

- Ledra Palace

- Akyar

- Beyarmudu

- Derinya

- Yeşilırmak

- Aplıç

- Bostancı Kapıları’dır!

Daha Cuma günü arabalar dolusu Çinli Larnaka’dan adaya giriş yaptıktan sonra Metehan Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye girmiştir. ( Bilgiyi Polis Muhaceret’ten teyit edebilirsiniz! )

Demem odur ki, Ercan’a termal kamera kurmakla koronavirüsüne önlem alınmaz!

Tüm kara kapılarının yanında, Girne ve Mağusa Limanları’na da termal kameralar kurulmalıdır!

Aksi halde yapılan iş, iş yapmış gibi görünmekten başka bir şey olmayacaktır!

Aldığımız bilgilere göre Son 28 Günde 833 Çinli KKTC’ye Geçti

Dün sabah itibarıyla 1 Ocak - 28 Ocak tarihleri arasında KKTC’ye giriş yapan Çinli turist sayısının 833 olduğu öğrenildi. Ellerini kollarını sallayarak KKTC’ye geçen, burada gezen turistler daha sonra aynı şekilde Güney Kıbrıs’a geri döndü.

Güney’de Önlemler Alınmaya Başladı

Öte yandan Larnaka Havalimanı’nda tüm müdahil tarafların katıldığı bir toplantı yapıldı ve toplantıda, Çin’den Güney Kıbrıs’a giden turistlerle son 2 haftada Çin’e seyahat edip Güney Kıbrıs’a dönen kişilerin tespit edilmesi kararlaştırıldı. Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, Sağlık ve Tıbbi Hizmetler Direktörü Elizabet Constantinou, havalimanlarında termal kamera kurma konusu henüz tartışılmadı dedi. Güney’de hazırlanan prosedüre göre bir kişide virüsün klinik semptomları varsa, ölümcül bulaşıcı hastalıkların tedavisi için uygun odaların bulunduğu Lefkoşa Genel Hastanesi’ne taşınacak.

“Havalimanı Girişlerinde Termal Kamera Ve İzolasyon Odası Kurduk”

Sağlık Bakanı Ali Pilli de, koronavirüsüne karşı gerekli tedbirlerin alınmakta olduğunu, havalimanı girişlerinde termal kamera ve izolasyon odası kurduklarını ve hastane bünyesinde ayrı bir karantina servisi kurulması için çalışma başlattıklarını söyledi. Pilli, Güney’den geçişlerle ilgili de neler yapılabileceğinin toplantıda tartışılacağını ancak hem Güney Kıbrıs’ın, hem de Türkiye’nin virüsle ilgili önlemler aldıklarını belirterek ”Hem Türkiye üzerinden, hem Güney’den bir süzgeç vardır.” ifadelerini kullandı.