Güney'de İngiltere mutasyonu yayılıyor...

Rum Sağlık Bakanı Konstantinos İoannou, Britanya mutasyonu konusunda büyük endişe dile getirerek ECDC tarafından son yapılan bilgilendirmelere göre incelenen 45 örneğin hepsinde de Britanya mutasyonuna rastlandığını söyledi. İoannou açıklamasında, en kötü senaryodan kaçılması amacıyla vatandaşlara yeniden salgına karşı tedbirler konusunda işbirliği yapmaları çağrısında bulundu.



Rum Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, Kamu Sağlık Hizmetleri Örgütü yönetim heyetiyle gerçekleştirdiği görüşme sonrası Sağlık Bakanı yaptığı açıklamalarda, “ocak ayından itibaren koordineli çabalarla korona hasta tedavi kapasitemizi 250’den 400’e çıkardık. Pek çok insan bu olanağın neden daha fazla artırılmadığını soruyor bunun başlıca nedeni insan gücüdür, yani sadece hastabakıcılar değil, çeşitli uzmanlık dallarından doktorlardır” dedi.



Bakan şu an tüm ülkelerin aynı sorunla karşı karşıya bulunduğunu ve pek çok Avrupa ülkesinin geçen kasım ayından beri tamamen Kapanma/lockdown uyguladığını söyledi. Salı gününden itibaren uygulamaya konulan gevşemelerin halkın hissettiği yorgunluk dikkate alınarak uzmanların önerileri temelinde hayata geçirildiğini belirtti Bakan şöyle devam etti:

“Halka en iyi sonuçlar için işbirliği yapmaları çağrısında bulunuyorum. Korunmamız bize, kişisel önlemlerimize bağlıdır. Hayatımızı ellerimizde tutuyoruz. Yolun sonuna yaklaştık ve işbirliği çağrısında bulunuyoruz. AstraZeneca aşılarıyla ilgili olarak Sağlık Bakanı, 17 milyon aşılama sonrasında ortaya çıkan 37 vakanın aşı olmayan 17 milyon insanda da ortaya çıkabileceğini belirtti.



Söz konusu aşıların geçici olarak ertelemesiyle ilgili olarak Bakan EMA’nın bugün alacağı kararlar temelinde aşı randevularının gelecek hafta içinde ayarlanacağını açıkladı.

Janssen aşılarının Kıbrıs’ta ne zaman kullanılacağı konusunda Bakan ilk partinin nisan ortalarında Kıbrıs’a gelmesinin beklendiğini açıklayarak toplam 200.000 doz Johnson & Johnson aşısı sipariş edildiğini ve 55.000 doz aşının ikinci çeyrekte teslim edileceğini vurguladı.