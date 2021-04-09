Güney'de İngiliz SARS-CoV-2 varyantı baskın

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, sonuçlarına göre Güney Kıbrıs’ta İngiliz SARS-CoV-2 varyantının baskın olduğu belirtildi.



Rum Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında, merkezin Mart 2021 döneminde adanın tüm bölgelerinden alınan 111 ek örnekte yaptığı testlerde varyantın saptandığı ifade edildi.

Açıklamada, bu sonuçların, son günlerde belirlenen vakalardaki artışı yansıttığı, İngiliz varyantının bilimsel olarak yüzde 50 daha bulaşıcı olduğunun ispatlandığı vurgulandı.

ECDC, yetkililerden nüfus içinde yüksek sayıda test yaparak temaslıları olabildiğince hızlı takip etmelerini ve varyant nedeniyle hastalık hızlı yayıldığı için vatandaşlardan aşılarını yaptırmalarını istedi