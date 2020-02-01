Güney'de ikinci koronavirüs vakası

Güney'de ikinci koronavirüs vakası
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Cyprus Mail’in haberine göre Koronavirüs şüphesiyle karantina altına alınan ikinci kişi de şu anda Lefkoşa Hastanesi’nde bulunuyor…

22 yaşında olduğu belirtilen gencin Çin’in söz konusu virüs için düşük riskli bir bölümünü ziyaretten henüz döndüğü, söz konusu bölgede herhangi bir vakanın rapor edilmediği bilinirken, koronavirüse benzer belirtiler taşıması nedeniyle hastanede karantina altına alındığı aktarıldı.

Doktorların ilk teşhislerinde ‘Tip A’ grip virüsü olasılığının dışlandığı belirtildi.

Karantinaya alınan ikinci kişinin, karantinaya alınan ilk şahıs ile yakın akrabalığı olduğu bilinmesi nedeniyle önlem alındı…

Yapılan testlerin Yunanistan’a gönderildiği ve kesin sonuçların Pazartesi günü çıkacağı ise gazetenin verdiği bilgiler arasında…

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YORUMLAR
Ayşe bertan
Ayşe bertan - 1 saat Önce

Lütfen çok cidi bir hastalık acil girişler çıkışlar kapatılsın cok geç olmadan çünkü ülkemize aşırı sayıda yabancı girip çıkı yor

Ayşe Mustafa
Ayşe Mustafa - 7 dakika Önce

İnşAllah grip gibi bir şeydir. Yoksa.Allah korusun hepimizi

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