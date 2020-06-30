Güney'de iki kişi ölü bulundu

Rum Polisi, dün akşam Güney Lefkoşa’nın Lakadamya bölgesinde bir dairede iki ceset buldu.

Hayatını kaybedenlerin 56 yaşındaki Christakis Christodoulou ve 44 yaşındaki Niki Sieftali olduğu belirtilirdi.

Cyprus Mail’in haberine göre; olay yerinde çift namlulu av tüfeği dahil olmak üzere çeşitli eşyaların bulunduğu aktarıldı.

Çiftin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği kaydedilirken, hayatını kaybedenlerin intihar değil, daha çok başka bir kişi tarafından öldürüldüğü ihtimalinin üzerinde duruluyor...

Rum Polisi cinayeti veya intiharı araştırırken, yarın konuyla ilgili açıklama yapılacağı bildirildi.

Kıbrıs Postası