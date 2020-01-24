Güney'de 19 yaş altı hamilelikte patlama!

Güney'de 19 yaş altı hamilelikte patlama!
banner23

Güney’de 19 yaş altı gençlerde gebeliğin yıldan yıla kaygı verici bir artış gösterdiği haber verildi.

Alithia “Gençlerde Gebelik Artıyor… Aralarında Birçok Küçük Çocuk da Var” başlıklı haberinde Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu’nun son 4 yılda kayıtlara geçen 19 yaş altı genç/çocuk gebeliği sayısının 342 olduğunu gösteren veriler açıkladığını bildirdi.

Habere göre Dayanışma Hareketi milletvekili Yorgos Papadopulu’nun sorusu üzerine açıklanan Rum Sağlık Bakanlığı verileri 2014’te 70, 2015’te 73, 2016’da 96 ve 2017’de 103 (toplam 342) genç/çocuk gebe olduğunu gösteriyor. Bakan Yoannu Eurostat verileri ile kıyaslandığında bu rakamlar ile Güney Kıbrıs’ın Avrupa ortalamasının altında kaldığını söyledi.

Haberde, bu kategorideki gebeler arasında reşit olmayan çocuklar da bulunduğuna işaret edilmesine rağmen yaşlarına dair detaya yer verilmedi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Yolları ayrılıyor...AB başkanları Brexit anlaşmasını...
Yolları ayrılıyor...AB başkanları Brexit anlaşmasını...
  1. Dünya

banner1

banner19

banner3

banner18

escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara brazzers porno izle izmir escort izmir escort izmir escort gaziantep escort kayseri escort kayseri escort kayseri escort kayseri escort Tekirdağ escort Kütahya escort Yalova escort Çanakkale escort Balıkesir escort Aydın escort Manisa escort Muğla escort Afyon escort Tokat escort Sivas escort Trabzon escort Ordu escort Amasya escort