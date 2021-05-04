Güneş ışınlarına dikkat!

Meteoroloji Dairesi’nden edinilen bilgilere göre, alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. Hava parçalı bulutlu geçecek.

Hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerinde seyrederek, kıyı şeridinde 30-34 derece, iç kesimlerde ise 37-39 derece dolaylarında olacak.

Rüzgar, kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette yer yer kuvvetli olarak esecek.

Meteoroloji Dairesi, güneş altında fazla kalınmaması konusunda uyardı.

“Ultraviyole radyasyonu yüksek” başlığıyla yapılan uyarıda, gerekli tedbirler alınmadan özellikle 11.00 – 16.00 saatleri arasında 15 dakikadan fazla güneş altında kalınmaması gerektiği belirtildi.