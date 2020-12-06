Emekli öğretmen, Gençlik Dairesi eski müdürlerinden ve Bisiklet Federasyonu Onursal Başkanı, Güner Burgul hayatını kaybetti.

Yaklaşık bir aydır Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kalp ve böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören Burgul sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Güner Burgul’un vefatı hem eğitim camiasında hem de spor camiasında büyük üzüntü ile karşılandı.

Güner Burgul, yarın Lefkoşa’da defnedilecek. Öte yandan Burgul’un cenaze saati ailesi tarafından açıklanacak.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Burgul'ün vefatı dolasıyla başsağlığı mesajı yayımladı. Tatar mesajında şu ifadelere yer verdi;

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Üyesi, emekli öğretmen Güner Burgul’un vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah’tan rahmet yaslı ailesine, sevenlerine ve KKTC Eğitim ve Spor Camiasına başsağlığı dilerim.